セレッソ大阪に所属する元日本代表MF香川真司が、ワールドカップ初戦となるオランダ戦を14日(日本時間15日)に控える日本代表への期待を語った。W杯開幕で盛り上がるサッカー界だが、Jリーグは13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行うJリーグオールスターゲーム「DAZNカップ」を行う。そして香川もJ1 WESTの一員として出場する。奇しくも大事な日本代表のW杯初戦前日のゲームとなったが、WESTの背番号23は「いろんな意味で盛