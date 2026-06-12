感情が、あふれ出した。パラグアイ代表のMFディエゴ・ゴメスは現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージＤ組の初戦アメリカ戦の前日会見に、グスタボ・アルファロ監督と共に臨んだ。パラグアイメディア『VS SPORTS』によれば、将来有望な23歳は会見中にこらえ切れずに感極まり、涙を流したという。「ここにいられること、自分の国を代表できること、長い時間を経て出場権を獲得できたことをとても嬉しく思いま