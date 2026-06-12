三笘同僚のパラグアイMF、会見中に涙...「長い時間を経て出場権を獲得できた」。４大会ぶりのＷ杯出場。震える声で「本当に素晴らしい気持ちです」
感情が、あふれ出した。
パラグアイ代表のMFディエゴ・ゴメスは現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージＤ組の初戦アメリカ戦の前日会見に、グスタボ・アルファロ監督と共に臨んだ。
パラグアイメディア『VS SPORTS』によれば、将来有望な23歳は会見中にこらえ切れずに感極まり、涙を流したという。
「ここにいられること、自分の国を代表できること、長い時間を経て出場権を獲得できたことをとても嬉しく思います」
パラグアイは北中米Ｗ杯で、４大会ぶり９度目の出場。「本当に素晴らしい気持ちです」と、Ｄ・ゴメスは震える声で、感情を高ぶらせながら述べた。
隣にいた指揮官が寄り添う。優しく抱き寄せ、「パラグアイ中が同じ気持ちだ」と語った。
ブライトンで三笘薫と同僚のボランチは、涙を拭い、話を締めくくる。「ご存知の通り、僕はとても感情的な人間です。すべての人々に喜びを与えるために、全力を尽くします」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
パラグアイ代表のMFディエゴ・ゴメスは現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージＤ組の初戦アメリカ戦の前日会見に、グスタボ・アルファロ監督と共に臨んだ。
パラグアイメディア『VS SPORTS』によれば、将来有望な23歳は会見中にこらえ切れずに感極まり、涙を流したという。
「ここにいられること、自分の国を代表できること、長い時間を経て出場権を獲得できたことをとても嬉しく思います」
パラグアイは北中米Ｗ杯で、４大会ぶり９度目の出場。「本当に素晴らしい気持ちです」と、Ｄ・ゴメスは震える声で、感情を高ぶらせながら述べた。
隣にいた指揮官が寄り添う。優しく抱き寄せ、「パラグアイ中が同じ気持ちだ」と語った。
ブライトンで三笘薫と同僚のボランチは、涙を拭い、話を締めくくる。「ご存知の通り、僕はとても感情的な人間です。すべての人々に喜びを与えるために、全力を尽くします」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！