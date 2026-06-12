三笘同僚のパラグアイMF、会見中に涙...「長い時間を経て出場権を獲得できた」。４大会ぶりのＷ杯出場。震える声で「本当に素晴らしい気持ちです」

三笘同僚のパラグアイMF、会見中に涙...「長い時間を経て出場権を獲得できた」。４大会ぶりのＷ杯出場。震える声で「本当に素晴らしい気持ちです」