世界限定499台の“1億円超え” スーパーカー！街中でこんなクルマと出くわしたら、ギョッと驚いてしまいそうですね。でも、これは単なるショーカーではなく、実際に生産される車両に限りなくプロトタイプとのこと。よくよく見れば、牽引フック取り付け部のカバーまでついているので、ほとんどこのまま量産に移るとみて間違いなさそうです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“ミッドシップ”スポーツカー」です！ 画像で見