【超合金 CHOGOKIN LABUBU】 2027年1月 発売予定 価格：24,200円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 CHOGOKIN LABUBU」を2027年1月に発売する。プレミアムバンダイにて予約を受け付けており、価格は24,200円。 本製品は、「TAMASHII NATIONS」と「POP MART」のスペシャルコラボ商品として、「LABUBU」をダイキャストを使用したアクションフィギュアシリー