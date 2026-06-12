【超合金 CHOGOKIN LABUBU】 2027年1月 発売予定 価格：24,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 CHOGOKIN LABUBU」を2027年1月に発売する。プレミアムバンダイにて予約を受け付けており、価格は24,200円。

本製品は、「TAMASHII NATIONS」と「POP MART」のスペシャルコラボ商品として、「LABUBU」をダイキャストを使用したアクションフィギュアシリーズ「超合金」で商品化したもの。

「LABUBU」のオリジナルアーティストKasing lung氏が監修、JNTHED氏がデザインを担当しており、「LABUBUの夢に登場した巨大ロボット」をイメージソースに発光、内部のメカ構造、ダイキャストのボディ、「LABUBU」と「TYCOCO」が搭乗するコクピットなど、超合金らしい遊び心が満載の商品となっている。

「超合金 CHOGOKIN LABUBU」

サイズ：全高 約210mm（耳を含む） 素材：ダイキャスト、ABS、PVC セット内容本体交換用手首パーツ左右交換用顔パーツミニLABUBU（茶）ミニLABUBU（白）ミニTYCOCOすべり台バーニアエフェクト一式専用台座一式

(C)POP MART.

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。