LABUBUがロボットに!? スペシャルコラボ商品「超合金 CHOGOKIN LABUBU」が2027年1月発売プレバンにて予約受付中
【超合金 CHOGOKIN LABUBU】 2027年1月 発売予定 価格：24,200円
本体
交換用手首パーツ左右
交換用顔パーツ
ミニLABUBU（茶）
ミニLABUBU（白）
ミニTYCOCO
すべり台
バーニアエフェクト一式
専用台座一式
(C)POP MART.
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 CHOGOKIN LABUBU」を2027年1月に発売する。プレミアムバンダイにて予約を受け付けており、価格は24,200円。
本製品は、「TAMASHII NATIONS」と「POP MART」のスペシャルコラボ商品として、「LABUBU」をダイキャストを使用したアクションフィギュアシリーズ「超合金」で商品化したもの。
「LABUBU」のオリジナルアーティストKasing lung氏が監修、JNTHED氏がデザインを担当しており、「LABUBUの夢に登場した巨大ロボット」をイメージソースに発光、内部のメカ構造、ダイキャストのボディ、「LABUBU」と「TYCOCO」が搭乗するコクピットなど、超合金らしい遊び心が満載の商品となっている。
「超合金 CHOGOKIN LABUBU」サイズ：全高 約210mm（耳を含む） 素材：ダイキャスト、ABS、PVC セット内容
本体
交換用手首パーツ左右
交換用顔パーツ
ミニLABUBU（茶）
ミニLABUBU（白）
ミニTYCOCO
すべり台
バーニアエフェクト一式
専用台座一式
(C)POP MART.
※画像はイメージです。
※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。