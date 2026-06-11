元リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000180995.htmlSquare Plusが主催し、大東建託が特別協賛する女子テニス国際大会「大東建託オープン supported by Square Plus」。シリーズ最終戦となる札幌大会が、6月15日(月)より、北海道札幌市の平岸庭球場にて開催される。同大会のカテゴリーは「ITF World Tennis Tour W15(女子テニス国際大会)」で、国際テニス連盟(ITF)と日本テニス協会から公認を受けている。若