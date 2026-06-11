【北海道札幌市】女子テニス国際大会「大東建託オープン」の集大成・札幌大会開幕！若き才能たちが集結

元リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000180995.html



Square Plusが主催し、大東建託が特別協賛する女子テニス国際大会「大東建託オープン supported by Square Plus」。シリーズ最終戦となる札幌大会が、6月15日(月)より、北海道札幌市の平岸庭球場にて開催される。

同大会のカテゴリーは「ITF World Tennis Tour W15(女子テニス国際大会)」で、国際テニス連盟(ITF)と日本テニス協会から公認を受けている。

若き女子テニス選手たちにとっての“世界への登竜門”

「大東建託オープン supported by Square Plus(W15カテゴリー)」は、プロのキャリアをスタートさせたばかりの若手や、世界ランキングのポイント獲得を目指して海外ツアーへ羽ばたこうとする高校生・大学生プレーヤーをはじめとする女子テニス選手たちにとっての“世界への登竜門”。札幌ラウンドは、3都市5大会を転戦してきた同大会シリーズの集大成だ。

5月に開催された北陸ラウンド(富山・福井)では、17歳の新星・沢代榎音選手がITF初タイトルを獲得し、怪我から復帰した中堅の阿部宏美選手が圧巻の2週連続優勝を飾るなど、日本女子テニス界の未来を担う若い力が躍動。その熱気そのままに、舞台を北海道へと移し、全5大会の締めくくりとなる2週間が幕を開ける。

大会スケジュールをチェック



「大東建託オープン supported by Square Plus 札幌大会」のweek1は、本戦が6月15日(月)〜21日(日)で、6月20日(土)ダブルス決勝、21日(日)がシングルス決勝の予定。U20ワイルドカード選手権は、6月13日(土)・14日(日)だ。

week2の本戦は6月22日(月)〜28日(日)で、6月27日(土)がダブルス決勝、28日(日)がシングルス決勝の予定。U20ワイルドカード選手権は、6月19日(金)・20日(土)となっている。

トーナメントディレクター・小畑沙織氏のコメント



トーナメントディレクターを務める、札幌市出身で元世界ランキング39位の小畑沙織氏は、「大東建託オープンは、これからプロを目指す選手、プロ選手としての第一歩となる誰もが通る大切な国際大会であり、日本での開催は数少なく、とても貴重な大会です。

『小さな一歩が、大きな未来になる』日本から世界へ、思い描く未来の自分へ一歩踏み出す大会になってくれる事を願い、Square Plusが応援したいと思います。若い選手の勢いあるプレーを是非間近で観てください。必ず世界で活躍するスター選手が生まれると信じています。皆様の温かいご声援をよろしくお願い致します」とコメント。

試合のドロー表、日程、結果速報などは、Square Plus公式メディアにて順次アップデートされる。

選手たちの成長、そして北海道の爽やかな気候の中で繰り広げられる、1ポイントにかける執念とスピード感あふれるプロのラリーを、間近で体感・応援してみては。

■大東建託オープン supported by Square Plus 札幌大会

week1：6月15日(月)〜21日(日)

week2：6月22日(月)〜28日(日)

会場：平岸庭球場(アウトドア・ハードコート)

住所：北海道札幌市豊平区平岸5条19丁目

公式サイト：https://dream-sp.org/match/

Instagram：https://www.instagram.com/squareplus_dream/

X：https://x.com/SquarePlusDream

(佐藤ゆり)