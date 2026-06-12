ユーロウイングスは、ベルリン拠点を冬スケジュールに拡大する。拠点とする機材数を2機増の11機とし、約50路線を運航する。新路線の開設や便数の増加により、市場動向に対応する。ボローニャへ新たに乗り入れるほか、フエルテベントゥラ島、グラン・カナリア島、ランサローテ島、テネリフェ島のカナリア諸島各地への路線も増便する。その他の路線や最終的な冬スケジュールの運航計画は、7月に決定する。ユーロウイングスは、デュッ