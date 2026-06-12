【老境博徒伝SOGA】 著者：三好智樹・瀬戸義明・福本伸行（協力）・T.I.Corp.（原作） 連載：近代麻雀 既刊：全4巻 6月12日発売の「老境博徒伝SOGA」4巻 麻雀や競馬、じゃんけんにゴルフ、果ては命を賭けたサバイバルからデスゲームまで、さまざまな勝負の形を描いてきた福本作品。それは熱き闘いの軌跡であると同時に、数々のスピンオフの源泉にもなった。そ