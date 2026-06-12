【1/100プラモ「ファイブスター物語」破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパック】 7月下旬 発売予定 価格：20,900円 KADOKAWAは、プラモデル「1/100プラモ『ファイブスター物語』破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパック」をECサイト「カドカワストア」にて6月12日より予約受付を開始した。発売は7月下旬を予定し、価格は20,900円。 本商品は