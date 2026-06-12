【1/100プラモ「ファイブスター物語」破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパック】 7月下旬 発売予定 価格：20,900円

KADOKAWAは、プラモデル「1/100プラモ『ファイブスター物語』破烈の人形（シープヘッド） Newtype SPパック」をECサイト「カドカワストア」にて6月12日より予約受付を開始した。発売は7月下旬を予定し、価格は20,900円。

本商品は「VSMS（VOLKS SUPER MODELING SERIES）ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」と「プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.」がセットになった商品。

「VSMS（VOLKS SUPER MODELING SERIES）ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」は、ボークスのフル可動インジェクションプラキット「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」をベースに、今回新たに立体化されるバリエーション騎体。

カイエン搭乗時の騎体デザインを忠実に再現した「シープヘッド・アスティルーテ」と、本騎発表当初に強烈なインパクトを与えた、月刊ニュータイプ2015年4月号の表紙を飾った描きおろしイラスト版の頭部デザイン「シープヘッド・静」、2種類の頭部パーツが同梱されている。

前商品（ホークヘッド）からは可動機構にも更新が加えられ、「頭部・胴体間関節」「腹部蛇腹関節」「両足首関節」3か所の可動部を、PC（ポリカーボネート）製へアップデートされている。

「プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.」は、｀踊る人形、の紋章や「F.S.S.」のロゴを表裏に刻印、さらにグリップも"破烈の人形"騎体のメインカラー設定色に合わせて変更された特注品となっている。

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※対象年齢15歳以上です。

※この商品はデザイン上、尖ったパーツがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

※画像は完成例です。実際の商品は未塗装の組み立てキットです。

※画像はサンプルです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※ボークス謹製「プロ絶ニッパー"破烈の人形"Ver.」は後日、今回とは異なる販売形態を取る可能性があります。