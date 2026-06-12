１２日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比９５８円高の６万５１７６円と大幅続伸で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは９２９ドル高と急反発。原油価格が下落するなか、ハイテク株などが買われナスダック指数も上昇した。米国株が買われた流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１６０円１０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS