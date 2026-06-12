巨匠リドリー・スコットが、史上最高のディストピア小説の一つとも評されるピーター・ヘラーのベストセラー小説"The Dog Stars"を映画化した『ラスト・サバイバー』（2026年8月28日公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の予告編と日本版ポスターが公開となった。リドリー・スコット監督作『ラスト・サバイバー』の予告編と日本版ポスターが公開『ラスト・サバイバー』は、史上最高のディストピア小説の一つとも評されるピ