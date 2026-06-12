サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。キックオフ前、公式テーマソングを歌ったスタイル抜群の美女に視線が集中。日本のネット上では「菜々緒がいる」などと話題になった。

開幕戦が行われたメキシコシティ競技場。試合前セレモニーでは世界的歌手シャキーラらが熱唱し、会場は大盛り上がりとなった。

そんな中、日本ファンからは公式テーマソング「DNA」を世界的テノール歌手のアンドレア・ボチェッリと共に歌ったイジェにも注目が集まった。

スタイル抜群の美女は韓国出身のシンガーソングライター。Netflixアニメ「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「Golden」で世界的なヒットを生んだ。W杯の大舞台でもその歌唱力がお披露目された。

X上では日本ファンから「菜々緒がいる」「え菜々緒さん？にそっくり」「めっちゃ菜々緒みたいな人おる」「菜々緒のような美しさだ」と、その容姿から女優でモデルの菜々緒と重ね合わせる声が続出していた。

その後に行われた開幕戦は2-0でメキシコが勝利。開催国が1勝を掴んだ。



（THE ANSWER編集部）