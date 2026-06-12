北中米共催ワールドカップが開幕した北中米共催ワールドカップ（W杯）の開幕戦、グループリーグA組のメキシコ代表と南アフリカ代表の試合が現地時間6月11日に行われ、メキシコが2-0で勝利を収めた。今大会から出場チームは48チームに拡大され、グループリーグは4チームずつ12グループに分かれて実施される。各組2位以内の24チームに加え、3位の中で上位8チームを加えた32チームが決勝トーナメントに進出する。開催国の1つメ