日本代表GKの去就に注目が集まっている。セリエAのユヴェントスは今夏の移籍市場でGKの獲得を希望しており、プレミアリーグのリヴァプールに所属するアリソン・ベッカーの獲得に近づいていた。しかし、クラブがブラジル代表GKに残留を求めたことで、移籍は頓挫。ユヴェントスは別のターゲットを探しており、現在はプレミアリーグのアストン・ヴィラに所属するエミリアーノ・マルティネス獲得のため交渉を行っているようだ。移籍市