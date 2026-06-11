東京・池袋の路上で、60歳の女性が2人組の男に襲われ現金800万円が入ったバッグを奪われました。男らは現在も逃走しています。10日午後8時半ごろ、豊島区池袋の路上で「ひったくりがあった」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、中国籍の60歳の女性が2人組の男にスプレーを噴射された上、頭を殴られバッグを奪われたということです。被害女性は頭にケガをしましたが、命に別条はなく、バッグには現金800万円が