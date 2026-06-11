JAグループ鹿児島は記者会見を開き、JA県中央会の会長を3期連続で務めた山野徹さんが、今期限りで退任することを発表しました。（JA県中央会・山野徹会長）「この度の改選にあたり、3期9年務めてきた中央会会長並びに厚生連、共済連会長の職を退任する」11日午後、JAグループ鹿児島は会見を開き、JA鹿児島中央会の会長山野徹さんが退任することを発表しました。山野会長は、2017年6月にJA県中央会の会長に就任。