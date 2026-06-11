【加藤鷹 1/12 アクションフィギュア】 12月発売予定 価格：11,000円 スカイチューブはフィギュア「加藤鷹 1/12 アクションフィギュア」を12月に発売する。価格は11,000円。あみあみで受注ページがオープンしている。 加藤鷹さんはタレントであり、元アダルトビデオ男優。2013年末までに26年半のAV出演を行ない、出演本数は15,000を超えると言われている。「