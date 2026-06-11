高知ユナイテッドSCは、Jリーグの柏レイソルやVファーレン長崎などで監督を務めた、下平隆宏氏が新しい監督に就任することを発表しました。高知ユナイテッドSCの新監督に就任する下平隆宏氏は、青森県出身の54歳。Jリーグの柏レイソルやFC東京でプレーした後、柏ユースの指導者を経て柏レイソルや横浜FC、Vファーレン長崎など、J1・J2の監督を歴任。今年からJFL・ジェイリースFCのクラ