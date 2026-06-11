【オルネラ】 12月 発売予定 6月11日予約受付開始 価格：9,900円 コトブキヤはプラモデル「アルカナディア」より「オルネラ」を12月に発売する。価格は9,900円。6月11日から予約受付を開始した。 本製品は悪魔型ディアーズとして、「真の姿」、「仮の姿」を使い分けるキャラクターを表現したプラモデル。手首パーツ左右6種、太刀、トンファ&