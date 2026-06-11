一から設計した新モデル英国のエンジニアリング企業ボアハム・モーターワークスは、1970年代に欧州で人気を誇った高性能モデルへのオマージュとなる『フォード・エスコートRSコンテニューモッド』の量産バージョンを発表した。【画像】半世紀前の高性能モデルが現代に復活【フォード・エスコートRSコンテニューモッドを詳しく見る】全9枚従来のレストアやレストモッドとは異なり、クラシックカーを修復したり現代風に改造したり