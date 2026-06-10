10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円安の6万4010円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては169.27円安。出来高は1万167枚となっている。 TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.1ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64010