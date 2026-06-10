　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円安の6万4010円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては169.27円安。出来高は1万167枚となっている。

　TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.1ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64010　　　　　-330　　　 10167
日経225mini 　　　　　　 64005　　　　　-335　　　165681
TOPIX先物 　　　　　　　3834.5　　　　 -15.5　　　　6303
JPX日経400先物　　　　　 34695　　　　　-110　　　　 290
グロース指数先物　　　　　 724　　　　　　+2　　　　 461
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース