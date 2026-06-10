日経225先物：10日22時＝330円安、6万4010円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円安の6万4010円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては169.27円安。出来高は1万167枚となっている。
TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64010 -330 10167
日経225mini 64005 -335 165681
TOPIX先物 3834.5 -15.5 6303
JPX日経400先物 34695 -110 290
グロース指数先物 724 +2 461
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64010 -330 10167
日経225mini 64005 -335 165681
TOPIX先物 3834.5 -15.5 6303
JPX日経400先物 34695 -110 290
グロース指数先物 724 +2 461
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