ローソンの暴走が止まらない。ボーソンと呼んでしまいそうだ。創業51周年を記念した「超ハッピーすぎ! チャレンジ」が第2週目に突入した。第1週の「842グラムパスタ」の衝撃も冷めやらぬ中、今週もまた、我々の胃袋と常識を揺さぶるラインナップが揃い踏みである。今回のコンセプトは「盛りすぎ」に加えて「合わせすぎ」。もはや足し算どころか掛け算で攻めてくるローソンの新メニューたち。その中でも特に異彩を放つ第2週目の注目