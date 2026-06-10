国際航空運送協会（IATA）は、航空機の緊急脱出時に手荷物を持ち出さないよう呼びかける安全キャンペーン「Save a Life, Not a Bag」を開始した。キャンペーンは近年、緊急脱出中に荷物を取り出したり写真・動画を撮影したりする乗客が増加していることに対応したもの。欧州航空安全機関（EASA）、アメリカ連邦航空局（FAA）も支持している。IATAがEU、イギリス、アラブ首長国連邦（UAE）、シンガポールの4市場で最近航空機を利用