電気自動車などで使われたリチウムイオンバッテリーの電極を特殊な溶液に浸すだけで最大95％の容量を回復させる手法を、コーネル大学などの研究チームが開発しました。バッテリーを溶かしたり粉砕したりせず、電極の形を保ったまま再生できるため、従来のリサイクル工程と比べて再生セルの製造コストを56％削減できる可能性があるとのことです。Direct electrode-to-electrode regeneration of end-of-life batteries via electrod