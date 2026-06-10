金融機関の職員を名乗って70代男性の自宅を訪問し、男性名義のキャッシュカードを偽物とすり替えて盗んだとして、看護師の女（26）が逮捕されました。 窃盗と組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟県村上市に住む看護師の女（26）です。 女は4月14日、金融機関の職員になりすまして、群馬県伊勢崎市に住む男性（76）の自宅を訪問。男性から封筒に入ったキャッシュカードを受け取ったあと、男性が目を離