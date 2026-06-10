パドレスは９日（日本時間１０日）、本拠地サンディエゴでのレッズ戦で延長１１回に３―５で惜敗。この日、同地区で首位を独走するドジャースは快勝しており、８・５ゲーム差まで突き放された。痛恨だったのは松井裕樹投手（３０）が投じた１球だった。３―３の同点に追いついた直後の１１回から登板し、一死三塁の場面でスチュワートの初球に投じたスプリットがほぼど真ん中に入り、バックスクリーンに運ばれた。これが決勝点