Insta360は、待望の新製品「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、渋谷・MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」にて開催する。「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360初となるジンバルカメラ。本イベントでは、発売前のLuna Ultraを実際に手に取って体験できるほか、数量限定で予約販売を実施する。また、会場ではLuna Ultraが当たる抽選会も開催予定。さらに、6月13日（土）15:00よ