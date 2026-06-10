Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目
Insta360は、待望の新製品「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、渋谷・MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」にて開催する。「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360初となるジンバルカメラ。本イベントでは、発売前のLuna Ultraを実際に手に取って体験できるほか、数量限定で予約販売を実施する。また、会場ではLuna Ultraが当たる抽選会も開催予定。さらに、6月13日（土）15:00より来場者には、来場特典を用意している。※来場特典は数に限りがあり、なくなり次第終了。
開催日程：
2026年6月13日（土）15:00〜19:00
2026年6月14日（日）11:00〜19:00
会場： MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」
東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
参加費： 無料
会場コンテンツ：
・Insta360 Luna Ultraの体験
・Insta360 Luna Ultraの数量限定予約販売
・Luna Ultraが当たる抽選会
・6月13日（土）15:00〜来場特典配布
※予約販売および来場特典は数量限定。なくなり次第終了。
■Insta360
2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指す。
Think Bold Fundについて： https://www.insta360.com/ThinkBoldFund
ブログ： https://www.insta360.com/blog-jp
Facebookでフォロー： https://www.facebook.com/Insta360Japan/
Xでフォロー： https://x.com/Insta360Japan
Instagramでフォロー： https://www.instagram.com/insta360/
TikTokでフォロー： https://www.tiktok.com/@insta360japan
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/insta360
YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/insta360japan
■Insta360公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・1週間限定の半額祭！出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催
・ブランド肉を心ゆくまで堪能！「Bistro W 新宿四谷」で、『無限ステーキ』を体験
・牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
・ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
・梅雨時期に、心ほどける和の香り！フレッシュネスバーガー、味わい豊かな本格バーガーを発売へ
2026年6月13日（土）15:00〜19:00
2026年6月14日（日）11:00〜19:00
会場： MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」
東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
参加費： 無料
会場コンテンツ：
・Insta360 Luna Ultraの体験
・Insta360 Luna Ultraの数量限定予約販売
・Luna Ultraが当たる抽選会
・6月13日（土）15:00〜来場特典配布
※予約販売および来場特典は数量限定。なくなり次第終了。
■Insta360
2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指す。
Think Bold Fundについて： https://www.insta360.com/ThinkBoldFund
ブログ： https://www.insta360.com/blog-jp
Facebookでフォロー： https://www.facebook.com/Insta360Japan/
Xでフォロー： https://x.com/Insta360Japan
Instagramでフォロー： https://www.instagram.com/insta360/
TikTokでフォロー： https://www.tiktok.com/@insta360japan
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/insta360
YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/insta360japan
■Insta360公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・1週間限定の半額祭！出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催
・ブランド肉を心ゆくまで堪能！「Bistro W 新宿四谷」で、『無限ステーキ』を体験
・牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
・ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
・梅雨時期に、心ほどける和の香り！フレッシュネスバーガー、味わい豊かな本格バーガーを発売へ