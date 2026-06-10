大阪府警本部は10日、複数の詐欺事件に絡み、容疑者計41人を逮捕したと発表しました。 【写真を見る】【速報】詐欺事件で大量41人を逮捕”講師の指示通りで高額収入”SNSメッセージで受講代詐取か大阪府警 詐欺容疑で逮捕されたのは、大阪市淀川区の29歳の会社役員の男のほか21人で、調べによりますと男らは架空の人物に成りすまして、受講代金を名目に現金をだまし取ろうと考え、今年3月にSNSのメッセージで講