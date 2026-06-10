旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。長野県・上高地にある「上高地帝国ホテル」に宿泊し、夏季を中心とした限られた期間だけ営業する山岳リゾートホテルの魅力を伝えた。 今回おのだ氏が訪れたのは、北アルプスの山々に囲まれた上高地。動画では、上高地の自然の中に佇む上高地帝国ホテルに実際に宿泊し、館内の雰囲気や客室、食事、周辺散策の様子などを紹介している。 上高地帝国ホテル