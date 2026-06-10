きょう(水)も梅雨前線は沖縄付近に停滞し、沖縄本島地方や先島諸島では大雨に注意が必要です。7時現在、活発な雨雲は海の上が中心となっていますが、このあとも降ったり止んだりで、夜は再び降り方が強まるでしょう。沖縄本島地方と先島諸島では、あす(木)にかけて、激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風にご注意ください。また、関東にはまばらな雨雲がかかっていて、埼玉や東京、千葉の一部では雨が降っています。南部では午後