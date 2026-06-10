きょう6月10日（水）よる10時 第10話（最終話）を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」。ルナ（波瑠）の小説家の夢を全否定し絶縁状態になっていた父・英介（石橋凌）が緊急搬送される。涼子（麻生久美子）の強い後押しもありルナは病室に駆けつけるが、彼は忽然と病院から姿を消してしまった。一方、父のパソコンのパスワード探しも佳境を迎え、ルナはついに解読を果たす。だがそこに書かれていたのは、