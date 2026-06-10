テクノロジーの進化が凄まじい昨今、自分の仕事がいつかAIに奪われるのではないかと戦々恐々としている人は少なくない。そんな中、ガールズちゃんねるに「将来の大卒の価値【AI時代】」というトピックが立ち、ネット民の間でシニカルかつリアルなサバイバル論が交わされた。トピ主は、日々の業務でAIエージェントの驚異的な処理能力を目の当たりにしている母親だ。人間が30時間かけて行うようなタスクをたった1時間ほどで終わらせ