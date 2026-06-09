【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」が発表された。 トレーラーが公開され、発売日が10月9日となることが発表された。本作では新エリアなどが登場することも明らかに。今回のニンダイ終了後より予約受付が開始する。 【Nintendo Direct