人気漫画『ワンピース』の公式ショップ『ONE PIECE BASE SHOP』は9日、公式サイトを更新し、入店時の受付でトラブルが起きたことを謝罪した。【画像】入店トラブル！公開された『ONE PIECE BASE SHOP』謝罪文サイトでは「このたびは、入店受付対応時のシステム及び確認手順の不備により、正規に入店資格をお持ちの一部のお客さまにおきまして、ご入店をお断りしてしまう事態が発生いたしました」とトラブルを報告。続けて「