【モデルプレス＝2026/06/09】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ラヨーン編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、6月8日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“れん”こと五十嵐蓮（いがらし・れん／17）、“ねね”こと日向袮音（ひなた・ねね／16）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。【写真】「今日好き」カップル成立の美男美女、バックハグでラブラブ