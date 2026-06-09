大分県別府市内の60代男性がSNSで知り合った女を名乗る人物から投資話を持ち掛けられ、4月から5月にかけておよそ330万円をだまし取られたことが分かりました。 警察によりますと、別府市内に住む60代男性の携帯電話に4月、女性を名乗る人物からSNSのインスタグラムでメッセージが届きました。 男性はその後LINEでやり取りして趣味の話題で意気投合する中、5月にFXでの投資に勧誘されました。投資に興味があった男性はアプ