『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で若き日のハン・ソロ役に抜てきされるも、シリーズ初の赤字を記録するなど不遇を経験したオールデン・エアエンライクが、ブロードウェイデビュー作『ベッキー・ショー』で並み居る強豪を抑え、トニー賞演劇助演男優賞を受賞した。【写真】ブロードウェイデビュー作でトニー賞に輝いたオールデン・エアエンライク同作は、ジーナ・ジオンフリッドによるピューリッツァー賞最終候補