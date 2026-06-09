ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは16日より、マーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて「メッシュトートバッグ ターコイズ」を数量限定で発売する。【画像】DEAN & DELUCA「メッシュトートバッグ ターコイズ」（サイズ比較）毎年、夏のシーズナルアイテムとして注目の「メッシュトートバッグ」。2026年の限定カラーには、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな“ターコイズ”を提案する。持ち手にはライトグレー