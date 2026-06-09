サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から6月6日に誕生したKO1KEYZ（コイキーズ）が、6月8日に放送された『DayDay.』（日本テレビ系）で地上波初出演。番組内で披露した自己PRを別角度から捉えたTikTok映像に、反響が集まっている。 【動画】①KO1KEYZメンバーの「101秒自己PRリレー」②「新世界（SHINSEKAI）」パフォーマンス③山里亮太＆武田真一とのダン