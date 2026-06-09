キリンビール株式会社は、みずみずしい果実のおいしさをお届けする「キリン 氷結®」ブランドにおいて、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の仲川瑠夏を起用した縦型WEB動画「氷結と日常篇」を６月９日（火）よりキリンビール公式 YouTube チャ ンネルにて公開する。 今回の起用は、仲川が以前より「心の底から氷結が大好き！」とSNSや日々の活動を通じて公言し、私生活でも常にストックを欠かさないほどの愛飲者であったこと