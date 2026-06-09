FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、大好きな氷結®の新WEB動画に出演！
キリンビール株式会社は、みずみずしい果実のおいしさをお届けする「キリン 氷結®」ブランドにおいて、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の仲川瑠夏を起用した縦型WEB動画「氷結と日常篇」を６月９日（火）よりキリンビール公式 YouTube チャ ンネルにて公開する。
今回の起用は、仲川が以前より「心の底から氷結が大好き！」とSNSや日々の活動を通じて公言し、私生活でも常にストックを欠かさないほどの愛飲者であったことから実現。
本動画では、帰宅途中に購入して自宅でおいしそうに味わう様子など仲川が日頃から「氷結®」を楽しんでいるリアルな日常が描かれており、花火大会などのイベント、食事の時にも「氷結®」を飲んでいる仲川の様々な表情が見どころ。ステージ上とは一味違う親しみやすい素顔が次々と登場し、なおかつ「氷結®」愛が感じられる仕上がりに。
また、動画公開を記念し仲川が「氷結®」に関してコメント。まず、出会いについては、「ママと一緒によくおしゃべりをするんですけど、その時にママが『氷結®』を飲んでいたんです。『一口ちょうだい』って言って飲んでみたら、『これ、めっちゃおいしいじゃん！』ってなって。それがきっかけで、それからずっと飲んでいます」と語り、さらには「本当にシンプルに味と、あとはご飯への相性が最高だから。やっぱり私には『氷結®』が一番ぴったり合う！相性バッチリって感じなので、もうずっと一途に飲んでいます」とも。
そして、ファンに向けて、「『今日１日頑張ったな』って思ったときにご褒美として飲んでいます。みんなも夜、『るなぴも今飲んでるんだな』って想像しながら一緒に乾杯して、『氷結®』を飲んでくれたらすごく嬉しいです」と語っている。
今回の起用は、仲川が以前より「心の底から氷結が大好き！」とSNSや日々の活動を通じて公言し、私生活でも常にストックを欠かさないほどの愛飲者であったことから実現。
本動画では、帰宅途中に購入して自宅でおいしそうに味わう様子など仲川が日頃から「氷結®」を楽しんでいるリアルな日常が描かれており、花火大会などのイベント、食事の時にも「氷結®」を飲んでいる仲川の様々な表情が見どころ。ステージ上とは一味違う親しみやすい素顔が次々と登場し、なおかつ「氷結®」愛が感じられる仕上がりに。
また、動画公開を記念し仲川が「氷結®」に関してコメント。まず、出会いについては、「ママと一緒によくおしゃべりをするんですけど、その時にママが『氷結®』を飲んでいたんです。『一口ちょうだい』って言って飲んでみたら、『これ、めっちゃおいしいじゃん！』ってなって。それがきっかけで、それからずっと飲んでいます」と語り、さらには「本当にシンプルに味と、あとはご飯への相性が最高だから。やっぱり私には『氷結®』が一番ぴったり合う！相性バッチリって感じなので、もうずっと一途に飲んでいます」とも。
そして、ファンに向けて、「『今日１日頑張ったな』って思ったときにご褒美として飲んでいます。みんなも夜、『るなぴも今飲んでるんだな』って想像しながら一緒に乾杯して、『氷結®』を飲んでくれたらすごく嬉しいです」と語っている。