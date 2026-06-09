オーストラリアで大人の手のひらほどの巨大な違法外来種ゴキブリ約10万匹が押収され、衝撃を与えている。9日（日本時間）のAP通信によると、オーストラリア気候変動・エネルギー・環境・水資源省（DCCEEW）は先月、ニューサウスウェールズ州バサーストの飼育業者から10万匹以上の生きたゴキブリを押収したと伝えた。ゴキブリはマダガスカルゴキブリとデュビアで、合わせて20万豪ドル（約2260万円）分と推算された。特にマダガスカ