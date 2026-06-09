渡辺剛が指揮官への信頼と突然の解任に対する心情を吐露したオランダ1部フェイエノールトは、6月7日にロビン・ファン・ペルシー監督を解任した。チームは今季2位を確保し、チャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得していた。この決定を受け、所属するDF渡辺剛が8日の練習後、「いや、すごい悲しいっすね。まあチームの意向は分からないですけど、まあ素直に、まあ残念な気持ちで」と語り、驚きと無念の思いを明かした。昨年2月