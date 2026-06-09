チェジュ航空は、日韓線を対象とした「夏旅大特価」セールを6月8日から10日まで実施する。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は7月1日から8月31日まで。さらに会員限定で、神戸線以外は最大40％、神戸線は最大70％が割引となる割引コードを配布している。また、新規会員登録後の初予約で5％を割り引く。・ソウル発着松山（11,530円）、広島（11,900円）、大阪/関西（12,070円）