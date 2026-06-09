タレントの大沢あかねが、2日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』(毎週火曜23:00〜23:30)にゲスト出演し、自身の整形疑惑について言及した。大沢あかね○バービーから「お顔が変わりましたよね」パーソナリティのフォーリンラブ・バービーが、「ハッキリと言わせていただくと、お顔が変わりましたよね」と切り込むと、大沢は、「整形疑惑なんかもいろいろ出ているんですけれども」と触れ、「今のところ、切ったり縫ったり